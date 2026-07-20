تدابير سير يوم غد الثلاثاء على أوتوستراد زوق مصبح – المفرق المؤدي إلى الطريق البحرية...

بتاريخ يوم غد الثلاثاء 21-07-2026، وعلى أوتوستراد زوق مصبح – المفرق المؤدي إلى الطريق البحرية، ستقوم جمعية طرقات آمنة بتركيب عواكس ضوئيّة أرضيّة (Cat eyes)، وعامود مروري على مقدمة الفاصل، اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا ولحين الانتهاء من الأعمال بتاريخه.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، منعًا للازدحام.