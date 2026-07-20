مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية

أصدر مدعي عام التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، إشارةً قضائية إلى فرع المعلومات تقضي بإحضار وتوقيف المدعو حسن عليق، وذلك على خلفية منشور له على منصة "إكس" تطاول فيه على المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا القرار بعد اعتبار ما نشرَه يُشكل تعكيرًا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين لبنان والمملكة. وأشارت مصادر متابعة إلى أن فرع المعلومات كان قد استدعى عليق في وقت سابق، إلا أنه تخلّف عن الحضور.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن استدعاء عليق لا يخضع لأحكام قانون المطبوعات، نظراً لكون المنشور قد نُشر على منصة "إكس"، خارج إطار المطبوعات الدورية التقليدية.