الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العماد رودولف هيكل في أمر اليوم: الجيش على عهده في تنفيذ كل مهماته رغم الصعوبات الكبيرة

أمن وقضاء
2026-07-30 | 01:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العماد رودولف هيكل في أمر اليوم: الجيش على عهده في تنفيذ كل مهماته رغم الصعوبات الكبيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
العماد رودولف هيكل في أمر اليوم: الجيش على عهده في تنفيذ كل مهماته رغم الصعوبات الكبيرة

رأى قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن التحديات والأخطار التي يواجهها وطننا تزداد، مؤكدا أن "الجيش على عهده في تنفيذ كل مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف، من ضبط الحدود الشمالية والشرقية ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، ومنع التهريب، في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية، واستمرار جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلداتهم، واستعداده للانتشار في كل المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير أنّ الاحتلال يُمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش".

واعتبر أنّ "حجم هذه المهمات يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات، والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما أنّ دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة". 

وقال قائد الجيش: "بانتظار تَحَقُّق وعود الدعم بما يتلاءم مع المهمات المطلوبة وحجم المسؤوليات، فإنّ العسكريين يضاعفون جهودهم لتخطّي هذه الصعوبات، وأداء الواجب إيمانًا برسالتهم. وسوف نسعى إلى تطوير قدراتنا الذاتية التي بدأنا العمل عليها بهدف التوصل إلى أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الذاتي".

وتوجّه العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لِمناسبة عيد الجيش الواحد والثمانين، الى العسكريين بالقول: "في الأول من آب، نستحضر بفخر واعتزاز مسيرة الجيش عبر واحد وثمانين عامًا من العطاء والتضحية والوفاء، ونجدّد عهدنا للوطن الذي حفظتموه بدمائكم وتضحياتكم، وننحني إجلالًا أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أغلى ما يملكون دفاعًا عن لبنان، ونحيّي جرحانا الأبطال، وكلَّ مَن سبقَنا إلى خدمة الوطن من متقاعدينا، ممّن أدّوا واجبهم بشرف وإخلاص".

وأضاف: "أيها العسكريون، أقدّر عاليًا ما تبذلونه من جهود، وما تتحملونه من أعباء نتيجة الأوضاع الراهنة. أفتخر بكم لأنكم تُقدّمون المثال في الانضباط والتفاني والولاء للوطن. أؤكد لكم أنّ قيادة الجيش تعمل للحفاظ على حقوقكم، ولن تدّخر جهدًا في الوقوف إلى جانبكم بكل ما تملكه المؤسسة من إمكانات، وستُواصل مُطالبة المعنيين بإقرار الحقوق التي تليق بتضحياتكم وتضحيات عائلاتكم. إن قوة الجيش تنبع من وحدتكم والتفاف اللبنانيين حولكم، ولن ينهض وطننا إلا بجيشٍ قويٍّ قادرٍ ومتماسك، يستمد قوته من إيمانكم بوطنكم. من هنا، أدعوكم إلى الثبات والتمسّك بقسمكم، وألّا تترددوا في بذل كل غالٍ ونفيس دفاعًا عن لبنان وشعبه. اعلموا أنّ الثقة التي يوليكم إياها اللبنانيون هي ثمرة تضحياتكم وأدائكم الاحترافي، وأنّ كلًّا منكم يمثّل الشعب اللبناني بمختلف أطيافه، ويجسّد صورة لبنان الواحد. تمسّكوا بقسمكم، ولا تألوا جهدًا في القيام بواجبكم. وبفضلكم، ستظل المؤسسة العسكرية ضامنة للأمن والسلم الأهلي، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جرّ الوطن إلى الفتنة". 

وتابع قائد الجيش: "أيها العسكريون، إن ثقتي بكم كبيرة، ويقيني بقدرتكم على الاستمرار في أداء رسالتكم ثابت لا يتزعزع. أستمد من عزيمتكم وصمودكم معنوياتٍ تدفعني إلى مواصلة العمل معكم من أجل رفعة مؤسستنا وصون وطننا. ثابروا بعزم وثبات، محافظين على رسالة الشرف والتضحية والوفاء".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

رودولف هيكل

أمر اليوم

الجيش

الجمارك: ضبط دراجات نارية مخالفة للسلامة العامة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-06-20

العماد رودولف هيكل: وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-28

العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2026-07-14

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتابع المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية من قصر الجمهوري قي بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-03

قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:01

الجمارك: ضبط دراجات نارية مخالفة للسلامة العامة

LBCI
أمن وقضاء
12:53

العماد هيكل في البقاع يتفقد وحدات عسكرية منتشرة ويقدّم التعازي لذوي شهداء الجيش: أثق بوعيكم وإرادتكم

LBCI
أمن وقضاء
09:50

تدابير سير بسبب أعمال صيانة على المسلك الشرقي من أوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون

LBCI
أمن وقضاء
08:28

في برقايل... توقيف عاملَين سرقا خزنة من منزل صاحب مطعم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-07-25

قوى الامن: تدابير سير غدا في إهدن وضبية والفالوغا بمناسبة إقامة سباقات رياضية

LBCI
خبر عاجل
2026-03-16

وكالة نقلا عن عراقجي: مضيق هرمز مغلق فقط أمام "الأعداء ومن يدعمون عدوانهم"

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-27

مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

شقير بحث مع سفير سري لانكا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

العراق بين فك الارتباط مع طهران وسطوتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد هجمات العراق... الصراع الأميركي - الإيراني يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الرسوم المرفئية "بكبسة زر"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من Shark Tank إلى الواقع... Zen Baby Spa تبدأ استقبال الزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لغة الجسد سبقت الاتفاقيات... ماذا خرج من قمة تركيا والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الربط السككي الإقليمي... ولبنان أمام الفرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

بعد قمة ترامب ونتنياهو... إسرائيل تتمسك بالبقاء في لبنان وتربط مفاوضات روما بحرية عملها العسكري

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
11:52

رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

LBCI
أخبار لبنان
11:18

عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"

LBCI
أخبار دولية
00:07

إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"

LBCI
خبر عاجل
07:19

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق طائرة مسيرة باتجاه مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل "المنطقة الأمنية" في لبنان ولا إصابات في صفوف الجنود

LBCI
آخر الأخبار
11:56

أمبري: هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها أميركا وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر

LBCI
خبر عاجل
07:22

‏الجيش الاسرائيلي: هذا خرق فادح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف 30-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More