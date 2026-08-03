جثة شاب في تبنين

عُثر على الشاب م.ح.م مهنا، ابن بلدة مارون الراس، جثةً داخل منزله المستأجر في بلدة تبنين قضاء بنت جبيل، وهو مصاب بطلق ناري في الرأس.