"الريجي" تضبط في البقاع مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المزور بالإضافة الى سجائر مهرّبة وتنباك وطني نتيجة عمليات دهم نفّذها في دورس وبعلبك وإيعات ورياق.



وإذ ذكّرت "الريجي" بأن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة"، اشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".