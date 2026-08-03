عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات، حول نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مناطق بيروت وجبل لبنان.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم:



– ب. ق. (مواليد عام 1995، لبناني)



– ر. ع. (مواليد 2006، لبناني).



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة عرمون، على متن سيّارة نوع كيا فورتي لون أبيض تمّ ضبطها (تبيّن أنّها تُستخدم في عمليات السرقة والسلب)، كذلك تمّ ضبط أوراق ثبوتية معهما عائدة لأشخاص لعدّة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتّحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، لجهة اشتراكهما مع شخص ثالث بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوّة السلاح (أشخاص ودرّاجات آلية) في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: البيال والكوستابرافا والرملة البيضاء، مستخدمين السيّارة التي أوقفا على متنها، وأنّ الثاني هو من يتولّى تصريف المسروقات الناتجة من عمليات السلب.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأوقفا وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن العمل جارٍ على توقيف المتورّط الثالث.