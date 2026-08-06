تدابير سير في محلة الكولا بسبب أعمال برش وتزفيت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برش وتزفيت في محلة الكولا على المسلك الشرقي المؤدي من المدينة الرياضية باتجاه تقاطع الكولا الشرقية، ومن ثم يمينًا باتجاه طريق الجديدة – شارع سليمان البستاني صعودًا لغاية حلويات الداعوق.



وسيُباشَر بالأعمال اعتبارًا من الساعة 19:00 من تاريخ اليوم 6-8-2026، ولغاية الساعة 19:00 من تاريخ 9-8-2026.



وسيؤدي ذلك إلى منع المرور في المكان، وتحويل السير القادم من المدينة الرياضية باتجاه الكولا الشرقية إلى شارع محمد خرمة، وصولًا إلى شارع الجامعة العربية."



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور.