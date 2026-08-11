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الجيش يوقف 11 شخصًا بينهم مواطنان لإطلاقهما النار خلال إشكال، و131 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ويضبط أسلحة وذخائر حربية

أمن وقضاء
2026-08-11 | 04:11
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الجيش يوقف 11 شخصًا بينهم مواطنان لإطلاقهما النار خلال إشكال، و131 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ويضبط أسلحة وذخائر حربية
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الجيش يوقف 11 شخصًا بينهم مواطنان لإطلاقهما النار خلال إشكال، و131 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ويضبط أسلحة وذخائر حربية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين وفلسطينيًّا و131 سوريًّا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنَين (ن.م.) و(ع.د.) في بلدة جلالا – زحلة لإطلاقهما النار خلال إشكال، وضبط مسدس حربي ورمانات يدوية.
• توقيف 3 مواطنين في منطقة جونيه – كسروان وبلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالمخدرات، وضبط كمية منها.
• توقيف 5 مواطنين وفلسطيني في بلدة زغدرايا – صيدا لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية.
• توقيف 131 سوريًّا في منطقتَي الدبابية وشدرا – عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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