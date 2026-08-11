الجيش يوقف 11 شخصًا بينهم مواطنان لإطلاقهما النار خلال إشكال، و131 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ويضبط أسلحة وذخائر حربية

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش يوقف 11 شخصًا بينهم مواطنان لإطلاقهما النار خلال إشكال، و131 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ويضبط أسلحة وذخائر حربية
أمن وقضاء
2026-08-11 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش يوقف 11 شخصًا بينهم مواطنان لإطلاقهما النار خلال إشكال، و131 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ويضبط أسلحة وذخائر حربية
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين وفلسطينيًّا و131 سوريًّا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنَين (ن.م.) و(ع.د.) في بلدة جلالا – زحلة لإطلاقهما النار خلال إشكال، وضبط مسدس حربي ورمانات يدوية.
• توقيف 3 مواطنين في منطقة جونيه – كسروان وبلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالمخدرات، وضبط كمية منها.
• توقيف 5 مواطنين وفلسطيني في بلدة زغدرايا – صيدا لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية.
• توقيف 131 سوريًّا في منطقتَي الدبابية وشدرا – عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شخصًا
بينهم
مواطنان
لإطلاقهما
النار
إشكال،
سوريًّا
لدخولهم
الأراضي
اللبنانية
بطريقة
شرعية
ويضبط
أسلحة
وذخائر
حربية
التالي
توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بسرقة منازل ومحال في النبطية وتسليمهم إلى قوى الأمن
جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-05-18
الجيش يوقف 7 مواطنين وسوريًّا بجرم إطلاق النار و14 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
2026-05-18
الجيش يوقف 7 مواطنين وسوريًّا بجرم إطلاق النار و14 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
0
أمن وقضاء
2026-08-03
الجيش يوقف 20 شخصًا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
أمن وقضاء
2026-08-03
الجيش يوقف 20 شخصًا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
0
أمن وقضاء
2026-08-05
الجيش ينفذ عمليات دهم بحثًا عن متورطين في إشكال تخلله إطلاق نار ويضبط أسلحة وذخائر حربية ويتلف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا
أمن وقضاء
2026-08-05
الجيش ينفذ عمليات دهم بحثًا عن متورطين في إشكال تخلله إطلاق نار ويضبط أسلحة وذخائر حربية ويتلف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا
0
أمن وقضاء
2026-07-28
الجيش يوقف 6 أشخاص لإطلاقهم النار ويضبط كمية من الأسلحة والمخدرات
أمن وقضاء
2026-07-28
الجيش يوقف 6 أشخاص لإطلاقهم النار ويضبط كمية من الأسلحة والمخدرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:03
توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بسرقة منازل ومحال في النبطية وتسليمهم إلى قوى الأمن
أمن وقضاء
05:03
توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بسرقة منازل ومحال في النبطية وتسليمهم إلى قوى الأمن
0
أمن وقضاء
14:04
جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب
أمن وقضاء
14:04
جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب
0
أمن وقضاء
13:59
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل
أمن وقضاء
13:59
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل
0
أمن وقضاء
09:17
قيادة الجيش توضح الحيثيات المتعلقة بمقاطع فيديو يُعاد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: اتُّخِذَت التدابير اللازمة في حينه
أمن وقضاء
09:17
قيادة الجيش توضح الحيثيات المتعلقة بمقاطع فيديو يُعاد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: اتُّخِذَت التدابير اللازمة في حينه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-03-21
من الألم إلى الأمل… طبيب يرمّم إصابات أطفال الحرب في بيروت
منوعات
2026-03-21
من الألم إلى الأمل… طبيب يرمّم إصابات أطفال الحرب في بيروت
0
أخبار لبنان
06:45
لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك
أخبار لبنان
06:45
لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك
0
آخر الأخبار
2026-03-05
رويترز: حقل نفط تديره شركة أميركية يتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في كردستان العراق
آخر الأخبار
2026-03-05
رويترز: حقل نفط تديره شركة أميركية يتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في كردستان العراق
0
فنّ
2026-04-28
مأساة قبل حفل شاكيرا الضخم... وفاة عامل أثناء تجهيز المسرح في ريو دي جانيرو وهذه التفاصيل
فنّ
2026-04-28
مأساة قبل حفل شاكيرا الضخم... وفاة عامل أثناء تجهيز المسرح في ريو دي جانيرو وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:04
جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب
أمن وقضاء
14:04
جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب
0
أمن وقضاء
13:59
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل
أمن وقضاء
13:59
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السكانر يدخل حيّز التنفيذ في المصنع... غراسيا قزي تؤكد بدء صفحة جديدة بالتصدير إلى الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السكانر يدخل حيّز التنفيذ في المصنع... غراسيا قزي تؤكد بدء صفحة جديدة بالتصدير إلى الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في "قدر في هذا المشرق"... جنبلاط قلب صفحات 50 عاما من تاريخه وصولا الى حاضره
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في "قدر في هذا المشرق"... جنبلاط قلب صفحات 50 عاما من تاريخه وصولا الى حاضره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البساط للـLBCI: أزمة المازوت والبنزين إلى تحسن ومزيد من البواخر في الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البساط للـLBCI: أزمة المازوت والبنزين إلى تحسن ومزيد من البواخر في الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تهجير قسري من المنصوري وصرخة الى نواب المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تهجير قسري من المنصوري وصرخة الى نواب المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق نفطي لبناني عراقي مرتقب... كيف ستتعامل طرابلس مع مئات الصهاريج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق نفطي لبناني عراقي مرتقب... كيف ستتعامل طرابلس مع مئات الصهاريج؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اهتمام عربي وأميركي بمنشآت نفط طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اهتمام عربي وأميركي بمنشآت نفط طرابلس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:14
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:14
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
3
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
4
أخبار لبنان
14:46
صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة
أخبار لبنان
14:46
صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة
5
أخبار دولية
07:06
طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"
أخبار دولية
07:06
طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"
6
أمن وقضاء
08:43
تدابير سير وإخلاء وإقفال شارع المصارف لمدّة يومين بسبب انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب
أمن وقضاء
08:43
تدابير سير وإخلاء وإقفال شارع المصارف لمدّة يومين بسبب انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب
7
أخبار لبنان
11:54
توضيح لـ"كهرباء لبنان" حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها
أخبار لبنان
11:54
توضيح لـ"كهرباء لبنان" حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها
8
اسرار
23:41
أسرار الصحف 11-8-2026
اسرار
23:41
أسرار الصحف 11-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More