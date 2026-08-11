توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بسرقة منازل ومحال في النبطية وتسليمهم إلى قوى الأمن

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان مواطنين تمكنوا من توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بعمليات سرقة ونهب لعدد من المنازل والمحال في محيط دار المعلمين والمعلمات في النبطية، مستغلين إخلاء الأهالي منازلهم نتيجة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المنطقة.



وقد جرى تسليم الموقوفين إلى دورية من قوى الأمن الداخلي في مخفر النبطية.