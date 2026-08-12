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قوى الأمن: توقيف "المختار" العقل المدبّر لعملية سلب
أمن وقضاء
2026-08-12 | 05:35
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قوى الأمن: توقيف "المختار" العقل المدبّر لعملية سلب
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها ولا سيّما عمليّات الاحتيال المنظّمة، تقدّم شخص من التابعيّة السوريّة بشكوى لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ مجهولين، بعد تعرّضه لعمليّة احتيال أدّت إلى الاستيلاء على عملات رقميّة من نوع "USDT" بقيمة تقارب نصف مليون دولار أميركي، داخل إحدى الشقق في محلّة ساحل علما.
وبحسب إفادته، تواصل معه، خلال شهر كانون الأوّل من العام 2025، أحد أفراد العصابة من خلال رقم هاتف إيطالي، وعرض عليه شراء عملات رقميّة من نوع "USDT"، لقاء عمولة تفوق النسبة المتداولة في السّوق.
وبعد لقاء عُقد في أحد فنادق بيروت، مع شخصَين قدّما نفسيهما على أنّهما رجلا أعمال، أحدهما سوري الجنسيّة، والآخر أردني، جرى تنفيذ عمليّة تحويل تجريبيّة بقيمة ألفَي دولار أميركي إلى إحدى المحافظ الرقميّة، قبل الاتفاق على إتمام الصفقة الأساسيّة داخل شقّة في ساحل علما.
وفي اليوم التالي، التقى المدّعي بالشخصَين المذكورَين داخل الشقّة، حيث جرى عدّ المبلغ النقدي المفترض تسليمه إليه، وفحصه بواسطة آلة لكشف العملات المزوّرة. وبعد ذلك، حوّل المدّعي مبلغ /500,000/ "USDT" إلى المحفظة الرقميّة المحدّدة.
وفور إتمام عمليّة التحويل، تظاهر أحد أفراد العصابة بتعرّضه لنوبة قلبيّة حادّة، ما دفع بشخصين من أفراد العصابة والضحيّة، إلى نقله إلى إحدى الصيدليّات لإسعافه، في حين بقي الآخرون داخل الشقّة. ولدى عودة المدّعي إلى الشقّة، تبيّن له أنّ أفراد العصابة قد تواروا عن الأنظار، من دون تسليمه المبلغ النقدي المتّفق عليه.
وعلى أثر ذلك، باشر عناصر المكتب المذكور تحقيقاتهم واستقصاءاتهم المكثّفة، التي استمرّت نحو ستّة أشهر، وتمكّنوا بنتيجتها من كشف ملابسات العمليّة وتحديد هويّة المتورّطين فيها.
وبنتيجة المتابعة، والرصد الفني والتقني، تبيّن أنّ المدعو: م. ف. ح. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) الملقّب بـ"المختار"، هو العقل المدبّر للعمليّة، وقد استعان بشخصَين من الجنسيّتَيْن السوريّة والأردنيّة، حضرا من خارج لبنان للمشاركة في تنفيذها.
وبنتيجة عمليّة نوعيّة نفّذتها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بعد رصد ومراقبة استمرّت نحو خمسة أشهر، تمكّنت من توقيف المشتبه به المذكور. وبالتحقيق معه، جرت مواجهته بالأدلّة والمعطيات التي تثبت تورّطه.
كما تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ باقي المتورّطين، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيفهم.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وطلبت مّمن وقع ضحيّة أعماله أو تعرّف إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة أو الاتّصال على الرقم 293293-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
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