السيطرة على حريق محدود بخط النفط داخل مخيم نهر البارد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باندلاع حريق محدود في خط النفط الآتي من العراق، والممتد بمحاذاة مجرى نهر البارد داخل مخيم البارد.



وقد جرى التدخل سريعًا، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده، من دون تسجيل أضرار تُذكر.

