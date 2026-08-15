الجيش يحرر مخطوفًا سوريًّا ويلاحق المتورطين في خطفه

بعد عمليات رصد أمني ومتابعة دقيقة، نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة بريتال – بعلبك وتمكنت من تحرير مخطوف سوريّ بعدما خُطف ليل 14- 15 /8 /2026 من قبل عصابة تضم لبنانيين وسوريين، وكانوا قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.



كما تُواصل المديرية عمليات الدهم لملاحقة المتورطين وتوقيفهم.