تدابير سير بتاريخ 16-8-2026 بمناسبة إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث في المريجات – البقاع

اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 16-8-2026 سيقام سباق تسلّق الهضبة الثالث course de cote في منطقة المريجات – البقاع.



يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية في المكان، تسهيلًا لحركة المرور.









