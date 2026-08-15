الجمارك تضبط كمية من المعسل والدخان المهرب بعد مداهمة محل

في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الجمارك في مكافحة التهريب على مختلف الأصعدة، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت شعبة البحث عن التهريب من مداهمة محل وبعد تحريه عثر بداخله على كمية من المعسل والدخان المهرب.



وإقتيدت البضاعة المذكورة مع المخالف الى المركز بغية متابعة الإجراءات القانونية.