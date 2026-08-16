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الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله

أمن وقضاء
2026-08-16 | 01:14
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الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة &quot;بدر&quot; التابعة لحزب الله
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الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي استهدف السبت منطقة دير الزهراني، وقضى على أبو حسن علاء، قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله.

وقالت عبر "إكس": "في إطار منصبه، شارك أبو حسن علاء في الدفع بالعديد من المخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية، بما في ذلك إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه قواتنا في جنوب لبنان. وخلال السنوات الأخيرة، قادة مناطق قتالية عدة تابعة لحزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

وأضافت: "استُهدف أبو حسن علاء وقُضي عليه ردًا على العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تعمل في المنطقة الأمنية. ويشكّل القضاء عليه ضربة لقدرات إدارة الوحدة، ويضاف إلى القضاء على علي سمير الحاج حسن، الذي شغل منصب قائد كتيبة في وحدة "قوة الرضوان"، وقُضي عليه في مقر القيادة في أنصار".
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش الإسرائيلي

حزب الله

أبو حسن علاء

دير الزهراني

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