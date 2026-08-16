الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله

ردًا على عملية حزب الله الإرهابي ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يقضي على قائد بارز في وحدة “بدر” التابعة لحزب الله الإرهابي
🔸استهدف جيش الدفاع امس (السبت) منطقة دير الزهراني، ويقضي على أبو حسن علاء، قائد بارز في وحدة “بدر” التابعة لحزب الله الإرهابي.
🔸في…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 16, 2026
ردًا على عملية حزب الله الإرهابي ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يقضي على قائد بارز في وحدة “بدر” التابعة لحزب الله الإرهابي
🔸استهدف جيش الدفاع امس (السبت) منطقة دير الزهراني، ويقضي على أبو حسن علاء، قائد بارز في وحدة “بدر” التابعة لحزب الله الإرهابي.
🔸في…