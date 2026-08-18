تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال برش الزفت على الطريق الممتدّ من تقاطع الدخولية (أي التقاطع الذي يربط طريق برج حمود، بالجميزة ومار مخايل والفوروم دو بيروت) باتجاه الفوروم دو بيروت، وتحديدًا أمام محلات يحيى، وبالعكس، وذلك بتواريخ 18 و19 و20-8-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي.



وأفادت بأن الشركة ستباشر أيضا أعمال التزفيت على المسلك المذكور يومي السبت والأحد بتاريخَي 22 و23-8-2026، اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00.



وأوضحت أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في مكان الأشغال وتحويله على الشكل الآتي:



- من تقاطع الدخولية، يمينًا باتجاه برج حمود أو يسارًا باتجاه مار مخايل.



- من سوق السمك، وتحديدًا من أمام محلات يحيى، باتجاه أوتوستراد إميل لحود.



كما ستُنفّذ الأعمال تباعًا على مسلك ثمّ الآخر، وقد تمّ استحداث فتحات في الجزيرة الوسطية لاستخدام المسلك الجنوبي أو الشمالي، بحسب مراحل الأشغال، وتأمين حركة السير بالاتجاهَين بين ساحة الفوروم وتقاطع الدخولية.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.