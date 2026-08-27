"الريجي" تنال التصنيف الذهبي من "فيليب موريس" بفضل "التحسين المستمر ورفع مستوى التميّز في الأداء الصناعي"

حققت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" إنجازاً صناعياً نوعياً تمثّل في حصولها، للمرة الأولى، على التصنيف الذهبي (Gold SLA Status) ضمن منظومة تقييم مستوى الأداء المعتمدة لدى شركة "فيليب موريس إنترناشونال" (PMI) لشركائها في التصنيع.



وجاء هذا الإنجاز وفق بيان عن"الريجي"، "نتيجة التحسن الملحوظ والمستدام في أداء المصنع خلال شهري حزيران وتموز 2026"، حيث أشادت الشركة "بالتقدم المحقق"، معتبرة أن بلوغ "الريجي" المستوى الذهبي يعكس "تركيز فرق العمل على التحسين المستمر ورفع مستوى التميّز في الأداء الصناعي".



ويرتكز إطار تقييم SLA - Service Level Agreement على ثلاثة محاور أساسية تشمل الالتزام بالخدمة والإنتاج، الالتزام بمعايير الجودة، والكفاءة في إدارة الكلفة، بما يوفّر تقييماً متكاملاً لمستوى الأداء الصناعي وقدرة المصنّع على الوفاء بالتزاماته الإنتاجية وتحقيق معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.



ويشكّل وصول الريجي إلى المستوى الذهبي للمرة الأولى محطة إضافية في مسار تطوير أدائها الصناعي وتعزيز تنافسيتها، كما يعكس قدرة كوادرها الفنية والإدارية على تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والجودة والكفاءة التشغيلية، وترسيخ موقع الريجي كشريك صناعي موثوق ضمن منظومة التصنيع العالمية لشركة "فيليب موريس".

