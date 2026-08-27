الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع

نظمت المديرية العامة للأمن العام، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة السابعة عشر من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.



وقد غادر المعبر 105 أشخاص من النازحين السوريين.