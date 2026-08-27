الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب

كشفت شعبة البحث عن التهريب في الجمارك مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب.



وضبطت البضاعة وحجزتها وإقتيدت مع صاحبها الى المركز بغية إجراء المقتضى القانونيّ.