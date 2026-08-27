قوى الامن عممت صورة موقوف بجرم احتيال

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: "في إطار الجهود التي تبذلها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، وبناءً على شكوى ضد أحد الأشخاص بجرم احتيال وإيهام الضحايا بمشاريع تجاريّة، وبقدرته على تأمين معدّات طبيّة وتجهيز مستشفيّات، وتواريه عن الأنظار بعد استلامه الأموال من الضّحيّة، تمكّنت مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، من خلال والاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها، من تحديد هويّة المشتبه فيه ومكان إقامته، ويدعى ج. خ. (مواليد عام 1980، سوري).



نتيجةً للمتابعة الحثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه بتاريخ 26-8-2026، في محلّة أنطلياس.



بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة الجديدة القضائية، أو الاتّصال على الرقم: 900391-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".