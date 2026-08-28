الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة ضهر البيدر - زحلة

أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ 28/8/2026، ما بين الساعة 11:30 والساعة 14:00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة ضهر البيدر - زحلة.