الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش بعد عملية دهم نوعية تخلّلها تبادل لإطلاق النار

أمن وقضاء
2026-08-29 | 12:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش بعد عملية دهم نوعية تخلّلها تبادل لإطلاق النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش بعد عملية دهم نوعية تخلّلها تبادل لإطلاق النار

نفّذت مديرية المخابرات عملية دهم نوعية في منطقة صبرا – بعبدا، وأوقفت المواطن (و.ع.) نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وهو أحد أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم: التواصل مع جماعات متطرفة، إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص، فرض خوات، افتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت.

وخلال عملية الدهم، جرى تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع إصابات.

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المطلوبين

الجيش

عملية

نوعية

تخلّلها

تبادل

لإطلاق

النار

LBCI التالي
متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران
الجيش: تسلُّم الدفعة الثانية من الآليات العسكرية المقدمة هبة من السلطات اليونانية للجيش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-17

الجيش يوقف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-05

الجيش ينفذ عمليات دهم بحثًا عن متورطين في إشكال تخلله إطلاق نار ويضبط أسلحة وذخائر حربية ويتلف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-16

الجيش: إصابة ضابط وعسكريّ خلال عملية دهم اسفرت عن توقيف مطلوب في مرجبا

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-07

الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:26

متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران

LBCI
أمن وقضاء
09:52

الجيش: تسلُّم الدفعة الثانية من الآليات العسكرية المقدمة هبة من السلطات اليونانية للجيش

LBCI
أمن وقضاء
06:19

شعبة المعلومات توقف سارقين بعمليّة متزامنة في الأوزاعي والطيونة

LBCI
صحف اليوم
00:34

3 لاءات إسرائيلية تعقّد التقدم في ملف جنوب لبنان... واعتراضٌ على القوة الإيطالية (الشرق الأوسط)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-27

مسؤول في الإقليم لفرانس برس: واشنطن لا تسلح المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-09

لجان المساعدين القضائيين تعلن التوقف عن العمل أسوة بتجمع روابط القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

اكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركيّ كبير: البيت الأبيض لا يشعر بالقلق حاليًا من أن يؤدي الوضع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-04

نتنياهو: استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية وسنواصل توجيه هذه الضربات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد فوزه على كوريا... لبنان على السكة الصحيحة والعين على مواجهة الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رسالة رسولية عدّل بموجبها بعض أحكام مجموعة قوانين الكنائس الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

السياسات الأميركية في كل ما سلف من تطورات في الاقليم والعالم: قراءة للتطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

وزارةُ الأشغال تمنحُ ثلاثَ عَشْرَةَ بلديةً جديدة أذوناتٍ لتنظيمِ شواطئَ شعبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

على طرقات لبنان… التهوّر انتحارٌ مؤجّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الارصاد تحذر من امطار غزيرة والضاحية تحذر من تساقطات في المباني

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:18

مقدمة النشرة المسائية 29-8-2026

LBCI
عالم الطبخ
11:48

يخنة القريدس مع السبانخ والخضار… وصفة شهية مع الشيف حنّا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:33

جلسة افتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: كلمات تدعو إلى التوحّد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
06:09

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
09:52

الجيش: تسلُّم الدفعة الثانية من الآليات العسكرية المقدمة هبة من السلطات اليونانية للجيش

LBCI
أخبار دولية
23:40

"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
04:41

فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية

LBCI
اسرار
00:03

أسرار الصحف 29-8-2026

LBCI
حال الطقس
07:40

الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!

LBCI
أخبار لبنان
05:31

الدفاع المدني يحذر من خطورة الرياضات البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

LBCI
أخبار دولية
14:26

متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More