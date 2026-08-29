أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش بعد عملية دهم نوعية تخلّلها تبادل لإطلاق النار

نفّذت مديرية المخابرات عملية دهم نوعية في منطقة صبرا – بعبدا، وأوقفت المواطن (و.ع.) نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وهو أحد أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم: التواصل مع جماعات متطرفة، إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص، فرض خوات، افتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت.



وخلال عملية الدهم، جرى تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع إصابات.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.