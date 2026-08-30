الجيش يُحرّر مخطوفًا ويوقف المتورطين في بلدة عمشيت - جبيل ويوقف عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص في منطقة البوار – كسروان

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات تمكّنت من تحرير مخطوف في بلدة عمشيت - جبيل بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وأوقفت ٧ متورطين في عملية الخطف.



وأوضحت أنه ”على أثر ذلك، دهمت دورية أخرى من المديرية مجمّعًا سكنيًّا في منطقة البوار - كسروان، وأوقفت ١٢ سوريًّا بينهم ٣ نساء لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية“.

وأشارت الى أنه ”بعد إجراء التحقيقات الأولية، تبيّن أنّ الموقوفين يشكلون عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص، إضافةً إلى تورُّط النساء بأعمال تخل بالآداب، وأنّ عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات مادية بين المهربين“.



وأكدت أنه ”بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص“.