مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّج مخدِّرات ينشط في جونية

صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:







"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة جونية، على متن سيّارة نوع «كيا ريو»، لون أسود.







على أثر ذلك، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكّنت من توقيف المشتبه فيه أثناء وجوده على متن السيّارة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى:







ح. ر. (مواليد عام 1994، لبناني)







وبتفتيشه، ضُبط بحوزته ما يلي:







/3/ مظاريف تحتوي مادّة الماريجوانا، أحدها كبير الحجم.







/9/ مظاريف تحتوي مادّة حشيشة الكيف.







/15/ مظروفًا يحتوي كلّ منها مادّة بيضاء مخدّرة.







/8/ طبّات بلاستيكيّة متوسّطة الحجم ومغلّفة، تحتوي مادّة بيضاء مخدّرة.







/6/ طبّات بلاستيكيّة متوسّطة الحجم وغير مغلّفة، تحتوي مادّة بيضاء مخدّرة.







/4/ طبّات بلاستيكيّة صغيرة الحجم ومغلّفة، تحتوي مادّة بيضاء مخدّرة.







طبّة بلاستيكيّة صغيرة الحجم وغير مغلّفة، تحتوي مادّة بيضاء مخدّرة.







مبلغ مالي وهاتف خلوي.







سُلِّم الموقوف مع المضبوطات والسيّارة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص" .

