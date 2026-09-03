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o
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قوة إسرائيلية تتوغل في حلتا وتعتقل ثلاثة من أبناء البلدة
أمن وقضاء
2026-09-03 | 08:12
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قوة إسرائيلية تتوغل في حلتا وتعتقل ثلاثة من أبناء البلدة
افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوة إسرائيلية توغلت صباح اليوم داخل بلدة حلتا – حاصبيا، وأقدمت على اعتقال ثلاثة من أبناء البلدة، وهم قاسم عبدالعال وحاتم عبدالعال وزعل غسان عبدالعال، وذلك خلال توغّلها داخل البلدة عقب محاصرة عدد من المنازل ومنع الأهالي من مغادرتها. وبعد تنفيذ عملية الاعتقال، انسحبت القوة الإسرائيلية باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل.
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