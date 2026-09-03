الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وسكاكر ومشروبات غازية مهرّبة في بيروت وصيدا (فيديو وصور)

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه في إطار المتابعة للإجراءات التي تنشّطها الضابطة الجمركية لوضع حد لأعمال التهريب وضبط الغش والتزوير، ومنع انتشار المواد المخالفة في الأسواق، حفاظاً على سلامة الغذاء وصحة الناس، تمكنت الوحدات الجمركية من ضبط كميات من المواد المهربة في بيروت وصيدا.



ففي بيروت، وبعد عمليات رصد ومتابعة حثيثة، تمكنت شعبة البحث عن التهريب من مداهمة مستودع معدّ لتخزين وبيع السكاكر والمشروبات الغازية المهربة من دون إجازة صحية، حيث جرى ضبط البضاعة واقتياد صاحب المستودع إلى المركز تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي صيدا، تمكنت ضابطة صيدا – شعبة المكافحة البرية من ضبط كميات من المواد الغذائية والحبوب، بينها الزعتر والفول السوداني والحمص، كانت مستوردة تهريباً ومعدة للتداول بصورة مخالفة للسلامة وللقوانين والأنظمة. وقد جرى حجز البضائع المهربة واقتياد أصحابها إلى المركز للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني.