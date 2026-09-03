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الجيش يوقف مطلق قذائف صاروخية باتجاه حاجز للجيش ومواطنَين آخرَين لإطلاقهما النار
أمن وقضاء
2026-09-03 | 11:14
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الجيش يوقف مطلق قذائف صاروخية باتجاه حاجز للجيش ومواطنَين آخرَين لإطلاقهما النار
أوقفت وحدة من الجيش في بلدة حورتعلا – البقاع، المواطن (ح.م.) لإقدامه على إطلاق النار وقذائف صاروخية بإتجاه حاجز للجيش، ورمي رمانات يدوية باتجاه أحد المنازل، والاتجار بالمخدرات.
كما دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي كامد اللوز والمنصورة – البقاع الغربي، وأوقفت المواطن (س.خ.) لإطلاقه النار وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.
كذلك أوقفت وحدة أخرى المواطن (ف.غ.) في بلدة الروضة – البقاع الغربي لتوَرطه في إشكال تخلله إطلاق نار.
وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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