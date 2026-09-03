تدابير سير وتحويلات ومنع مرور الشّاحنات وآليات الـ"بيك أب" بسبب تعبيد طريق ضهر البيدر – المديرج

ستقوم وزارة الأشغال العامّة والنّقل، بواسطة إحدى الشّركات المتعهّدة، بأعمال تعبيد طريق الشّام الدّولي ما بين محوّل صوفر (مفرق حمّانا) و”مفرق قب الياس”، وذلك بدءًا من يوم السّبت 5-9-2026، ولمدّة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيّام، ما بين السّاعة 5:00 فجرًا والسّاعة 17:30 من كل يوم.



لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:



منع سير الشّاحنات وآليّات الـ “بيك أب”، نهارًا، بالاتّجاهين (صعودًا ونزولًا)، طيلة الفترات والأوقات المذكورة آنفًا، على أن يُسمَح بمرورها، بالاتّجاهين، من السّاعة 17:30 لغاية السّاعة 5:00 فجرًا من كل يوم، طيلة فترة الأشغال.



السّماح بمرور السّيّارات القادمة من البقاع باتّجاه بيروت، بحيث سيتم إقفال مسرب واحد فقط من المسلك المتجه نحو بيروت، وذلك بدءًا من حاجز ضهر البيدر.



منع مرور السيّارات المتّجهة بقاعًا، بدءًا من أوتوستراد المديرج، بحيث سيتم تحويل سيرها عبر طريق صوفر الدّاخلي، ثمّ باتجاه حمّانا، طريق ترشيش، كفرسلوان، زحلة، وذلك طيلة فترة الأشغال، من السّاعة الخامسة فجرًا لغاية السّاعة 16:30 من كل يوم.



يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.