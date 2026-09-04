استغلّ الأوضاع الأمنيّة لسرقة المنازل والمحالّ التجاريّة في النبطيّة…

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل المنازل والمحال التجاريّة في مدينة النبطية، مستغلًّا غياب أصحابها عنها بسبب الأوضاع الأمنيّة.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المتورّط في هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:



ع. ر. (مواليد عام 1993، لبناني)



بتاريخ 19-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة دير الزهراني.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات السرقة من داخل المنازل والمحال التجاريّة في مدينة النبطية. كما اعترف بأنّه، بتاريخ توقيفه، أقدم على سرقة عدد من صناديق الخضروات من إحدى المؤسّسات التجاريّة، وعمد إلى إخفائها خلف منزله في محلّة دير الزهراني.



وعلى الأثر، توجّهت دوريّة من الشّعبة إلى المكان المذكور، حيث تمكّنت من ضبط المسروقات.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.