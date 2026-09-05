الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن "الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاق المسيرة نحو قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية".



وقالت عبر "إكس": "في إطار الغارات، أغارت طائرات سلاح الجو على مستودعات وسائل قتالية كان من المقرر أن يستخدمها عناصر الحزب لتخطيط وتوجيه مخططات تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية ومواطني إسرائيل. وقد نُفذت هذه الغارات لإزالة تهديد فوري. ونُفذت الغارات ردًا على محاولة حزب الله أمس تنفيذ عمل ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيرة باتجاه القوات. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".