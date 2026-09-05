الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل #تحديث_ميداني
ردًا على إطلاق المسيرة نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع هاجم مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب #لبنان
🔸 هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة الماضية (الجمعة) مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة جنوب… pic.twitter.com/e9Rl9tiGT6
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 5, 2026
#عاجل #تحديث_ميداني
ردًا على إطلاق المسيرة نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع هاجم مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب #لبنان
🔸 هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة الماضية (الجمعة) مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة جنوب… pic.twitter.com/e9Rl9tiGT6