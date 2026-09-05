سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 19-8-2026، ادّعى صاحب إحدى محطات المحروقات في بلدة صربا أن عاملًا لديه، وهو: ح. ع. (مواليد عام 2003، سوري) أقدم على سرقة محفظة عائدة للمحطّة، بداخلها مبلغ مالي يُقدّر بحوالى 1700 دولار أميركي، وفرّ إلى جهة مجهولة.



وأفادت المديرية في بلاغ، بأنه على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد مكان وجوده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد مكان إقامته في محلّة دير الزهراني.



وبحسب البلاغ، فإنه بتاريخ 20-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة، برفقة المدعو: خ. ي. (مواليد عام 1998، سوري).



وبتفتيش المنزل الذي يقيمان فيه، ضُبط ما يلي:



- 84 حبّة مخدّرة من نوع كبتاغون.

– كمّية من مادّة حشيشة الكيف.

– ميزان حسّاس ودفاتر ورق لفّ.

– آلات حادّة وولاعة مصمّمة على هيئة مسدّس.

- 7 هواتف خلويّة وشريحتا هاتف خلوي.



وقد سُلِّم الموقوفان مع المضبوطات إلى المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.