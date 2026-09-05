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إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...

أمن وقضاء
2026-09-05 | 06:45
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إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
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إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة النهائية لغارات العدو الإسرائيلي أمس جاءت وفق التالي:

- النبطية: شهيد و3 جرحى من بينهم سيدة  

- كفرمان قضاء النبطية: شهيدان

- ميفدون قضاء النبطية: شهيدة (18 عاما) و7 جرحى من بينهم 3 سيدات وطفلان

- النبطية الفوقا: جريحان

- الكفور قضاء النبطية: جريح

- الرمادية قضاء صور: 16 جريحا من بينهم 4 سيدات و3 أطفال 

- عين التينة البقاع الغربي: جريح.

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