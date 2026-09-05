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إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
أمن وقضاء
2026-09-05 | 06:45
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إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة النهائية لغارات العدو الإسرائيلي أمس جاءت وفق التالي:
- النبطية: شهيد و3 جرحى من بينهم سيدة
- كفرمان قضاء النبطية: شهيدان
- ميفدون قضاء النبطية: شهيدة (18 عاما) و7 جرحى من بينهم 3 سيدات وطفلان
- النبطية الفوقا: جريحان
- الكفور قضاء النبطية: جريح
- الرمادية قضاء صور: 16 جريحا من بينهم 4 سيدات و3 أطفال
- عين التينة البقاع الغربي: جريح.
أخبار لبنان
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