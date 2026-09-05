إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة النهائية لغارات العدو الإسرائيلي أمس جاءت وفق التالي:



- النبطية: شهيد و3 جرحى من بينهم سيدة



- كفرمان قضاء النبطية: شهيدان



- ميفدون قضاء النبطية: شهيدة (18 عاما) و7 جرحى من بينهم 3 سيدات وطفلان



- النبطية الفوقا: جريحان



- الكفور قضاء النبطية: جريح



- الرمادية قضاء صور: 16 جريحا من بينهم 4 سيدات و3 أطفال



- عين التينة البقاع الغربي: جريح.