تعميم أوصاف جثّة رجل في العقد الخامس وُجد قبالة شاطئ البرغلية... هل من يعرف عنه شيئًا؟

تُعمّم المديرية العامّة أوصاف جثّة رجل مجهول الهوية، متحلّلة ومتآكلة، عثرت عليها دورية من بحرية الجيش اللبناني بتاريخ 4-9-2026، كانت تطفو على وجه المياء، قبالة شاطئ البرغلية في عمق البحر، حيث أودعت براد مستشفى حيرام.



أوصاف الجثّة: تعود لرجل في العقد الخامس من العمر، طوله حوالى 175 سنتم، أسود الشعر يخالطه شيب، نابت اللحية والشاربين، ممتلئ البنية، بشرته محترقة من أشعّة الشمس، مبتور اليد اليسرى.



وتطلب هذه المديرية إلى ذويه أو إلى من يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة العبّاسية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم ٣٨٠١١٩–07 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، واستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد المستشفى المذكور.