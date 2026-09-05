الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
موريكس دور
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير بتاريخ 6-8-2026 في ضهر البيدر بسبب تزفيت طريق (ولمدّة أسبوع) وفي جونيه وبعبدات وجبيل بسبب إقامة أنشطة رياضية

أمن وقضاء
2026-09-05 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير بتاريخ 6-8-2026 في ضهر البيدر بسبب تزفيت طريق (ولمدّة أسبوع) وفي جونيه وبعبدات وجبيل بسبب إقامة أنشطة رياضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تدابير سير بتاريخ 6-8-2026 في ضهر البيدر بسبب تزفيت طريق (ولمدّة أسبوع) وفي جونيه وبعبدات وجبيل بسبب إقامة أنشطة رياضية

أولًا: بين محلّتي ضهر البيدر وحمانا

للتذكير ببلاغنا الصادر بتاريخ 3-9-2026 حول تعهّد إحدى الشركات المتعهّدة بتاريخ 5-9-2026 بالقيام بأعمال تزفيت طريق الشام الدولية بين حاجز ضهر البيدر على مفرق حمانا، ومن منطقة ألبان هدوان إلى مفرق قب الياس بين الساعة 5.00 صباحًا والساعة 17.00 من بعد الظهر، ولمدّة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيّام.

ثانيًا: في محلّة جونيه

بتاريخ 6-9-2026 وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى، ستقيم جمعية بيروت ماراتون سباق السيّدات – سبينس لمسافة 5 كلم في مدينة جونيه، انطلاقًا من ملعب فؤاد شهاب مرورًا بسوق جونيه القديم، والعودة عند الانطلاق.
سيتمّ تحويل السير على الشكل التالي:

السير القادم من المعاملتين باتّجاه مستديرة KFC يحوّل صعودًا باتّجاه جسر الملعب – الأوتوستراد.
السير على مستديرة ساحة جونيه يحوّل صعودًا باتّجاه الأبوتر Apôtres.
السير من آخر نزلة صربا يحوّل صعودًا باتّجاه صربا الأوتوستراد.
السير القادم إلى مستديرة مدخل السرايا يعاد تحويله باتّجاه الدفاع المدني – جسر السرايا الأوتوستراد.

ثالثًا: في محلّة بعبدات

بتاريخ 6-9-2026 بين الساعة 9.30 والساعة 15.00 سيقام سباق للسيّارات في بلدة بعبدات – السفيلة، من قرب مدرسة البزنسون – بعبدات حتّى محلّة السفيلة قرب نقطة الجيش اللبناني.

رابعًا: في جبيل

بتاريخ 6-9-2026 اعتبارًا من الساعة 7.00 صباحًا، سيقام سباق اكواتلون سباحة وسباق ركض على الساحل من ميناء البوار مرورا بكنيسة مار ضومط نزولًا إلى كنيسة مار تقلا وصولًا إلى مرفأ الصيّادين – جبيل.
سيتمّ قطع بعض الطرقات الداخلية، منها: ميناء العين، مرفأ الصيادة البوار، نادي انكور يسارًا آخر شارع مار يوسف، القدّيسة تقلا، مرفأ الصيادة.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

بتاريخ

6-8-2026

البيدر

تزفيت

(ولمدّة

أسبوع)

جونيه

وبعبدات

وجبيل

إقامة

أنشطة

رياضية

تعميم أوصاف جثّة رجل في العقد الخامس وُجد قبالة شاطئ البرغلية... هل من يعرف عنه شيئًا؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-27

تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-22

تدابير سير غداً في منطقتي المنارة - بيروت وفالوغا بمناسبة إقامة أنشطة رياضية

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-15

تدابير سير بتاريخ 16-8-2026 بمناسبة إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث في المريجات – البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-01

تدابير سير في عاليه وبلّونة وبعلبك بين 2 و4-8-2026 بمناسبة إقامة أنشطة رياضية ومراسم دينية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:29

تعميم أوصاف جثّة رجل في العقد الخامس وُجد قبالة شاطئ البرغلية... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
06:45

إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...

LBCI
أمن وقضاء
06:11

سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه

LBCI
أمن وقضاء
03:30

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-17

فنزويلا: ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 4930

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-23

بلومبرغ نيوز: الإمارات تعيد تشغيل محطة إمداد غاز رئيسية مع إيقاف معظم إنتاج الغاز الطبيعي المسال

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-07

سليمان فرنجية لـ"جدل": أدعو فخامة الرئيس إلى أن "يستوعب الجميع" ولبنان لن يقوم إلا بتسوية وطنية وميثاق وطني جامع

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-15

أمن الدولة: إقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر غير مستوفٍ للشروط الصحية في بحنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:26

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:43

بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه

LBCI
عالم الطبخ
06:19

شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:05

السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة

LBCI
أخبار دولية
00:32

ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:59

الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية

LBCI
أمن وقضاء
06:11

سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه

LBCI
موضة وجمال
09:13

بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"

LBCI
أمن وقضاء
06:45

إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...

LBCI
اقتصاد
04:47

رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا

LBCI
فنّ
13:36

وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"

LBCI
آخر الأخبار
09:43

بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
10:34

إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More