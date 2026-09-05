تدابير سير بتاريخ 6-8-2026 في ضهر البيدر بسبب تزفيت طريق (ولمدّة أسبوع) وفي جونيه وبعبدات وجبيل بسبب إقامة أنشطة رياضية

أولًا: بين محلّتي ضهر البيدر وحمانا



للتذكير ببلاغنا الصادر بتاريخ 3-9-2026 حول تعهّد إحدى الشركات المتعهّدة بتاريخ 5-9-2026 بالقيام بأعمال تزفيت طريق الشام الدولية بين حاجز ضهر البيدر على مفرق حمانا، ومن منطقة ألبان هدوان إلى مفرق قب الياس بين الساعة 5.00 صباحًا والساعة 17.00 من بعد الظهر، ولمدّة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيّام.



ثانيًا: في محلّة جونيه



بتاريخ 6-9-2026 وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى، ستقيم جمعية بيروت ماراتون سباق السيّدات – سبينس لمسافة 5 كلم في مدينة جونيه، انطلاقًا من ملعب فؤاد شهاب مرورًا بسوق جونيه القديم، والعودة عند الانطلاق.

سيتمّ تحويل السير على الشكل التالي:



السير القادم من المعاملتين باتّجاه مستديرة KFC يحوّل صعودًا باتّجاه جسر الملعب – الأوتوستراد.

السير على مستديرة ساحة جونيه يحوّل صعودًا باتّجاه الأبوتر Apôtres.

السير من آخر نزلة صربا يحوّل صعودًا باتّجاه صربا الأوتوستراد.

السير القادم إلى مستديرة مدخل السرايا يعاد تحويله باتّجاه الدفاع المدني – جسر السرايا الأوتوستراد.



ثالثًا: في محلّة بعبدات



بتاريخ 6-9-2026 بين الساعة 9.30 والساعة 15.00 سيقام سباق للسيّارات في بلدة بعبدات – السفيلة، من قرب مدرسة البزنسون – بعبدات حتّى محلّة السفيلة قرب نقطة الجيش اللبناني.



رابعًا: في جبيل



بتاريخ 6-9-2026 اعتبارًا من الساعة 7.00 صباحًا، سيقام سباق اكواتلون سباحة وسباق ركض على الساحل من ميناء البوار مرورا بكنيسة مار ضومط نزولًا إلى كنيسة مار تقلا وصولًا إلى مرفأ الصيّادين – جبيل.

سيتمّ قطع بعض الطرقات الداخلية، منها: ميناء العين، مرفأ الصيادة البوار، نادي انكور يسارًا آخر شارع مار يوسف، القدّيسة تقلا، مرفأ الصيادة.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.