الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان "ردًا على إطلاق "مسيّرتين انتحاريتين" نحو القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية".



وقالت عبر حسابها على "إكس": "في إطار الغارات، هاجم سلاح الجو مستودعات وسائل قتالية ومبان كانت مخصصة لاستخدام عناصر حزب الله لتخطيط وتوجيه مخططات في المنطقة الأمنية".



وزعمت واوية أن "الجيش الإسرائيلي هاجم مقر قيادة تابعًا لحزب الله، أُقيم داخل مبنى كان يُستخدم سابقًا كمستشفى في منطقة بجنوب لبنان".



وقالت: "خلال الفترة الأخيرة، عمل عناصر حزب الله من داخل المقر، وانشغلوا، من بين أمور أخرى، في مجالي الاستطلاع والمدفعية". وأضافت: "تم استهداف كل الأهداف لإزالة التهديد، بعد أن دفع عناصر الحزب من داخلها بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".



وتابعت: "نُفذت الغارات ردًا على محاولة حزب الله تنفيذ عملية أمس ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، والتي أُطلقت في إطارها مسيّرتان انتحاريتان باتجاه القوات. ولا إصابات في صفوف قواتنا".