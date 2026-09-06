تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 1-9-2026، تقدّمت إحدى السيّدات بادّعاء ضدّ امرأتين مجهولتي الهويّة، بجرم سرقة محفظة كانت بحوزتها، تحتوي على مبلغ مالي ومستندات، وذلك أثناء وجودها داخل محلّ معدّ لبيع الأحذية في محلّة عزمي – طرابلس.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المشتبه فيهما، طالبة من الذين يعرفون عنهما أيّ معلومات، أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة التلّ على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا أنّ كلّ من يساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.