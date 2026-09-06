الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Miss World
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس

أمن وقضاء
2026-09-06 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 1-9-2026، تقدّمت إحدى السيّدات بادّعاء ضدّ امرأتين مجهولتي الهويّة، بجرم سرقة محفظة كانت بحوزتها، تحتوي على مبلغ مالي ومستندات، وذلك أثناء وجودها داخل محلّ معدّ لبيع الأحذية في محلّة عزمي – طرابلس.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المشتبه فيهما، طالبة من الذين يعرفون عنهما أيّ معلومات، أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة التلّ على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا أنّ كلّ من يساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

سرقة

محفظة

طرابلس

LBCI التالي
بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-24

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا شخصين مشتبه فيهما اجتازا المنطقة الأمنية جنوبي لبنان وشكلا تهديدا لقواتنا

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-02

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-13

تعميم صورة اثيوبية تعاني من فقدان الذاكرة واضطراب نفسي...

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

قوى الأمن: توقيف سارق سيّارة من الأشرفية حاول بيعها في طريق الجديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:49

بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
07:48

بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
06:35

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:26

تدابير سير بتاريخ 6-8-2026 في ضهر البيدر بسبب تزفيت طريق (ولمدّة أسبوع) وفي جونيه وبعبدات وجبيل بسبب إقامة أنشطة رياضية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-09

حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو

LBCI
منوعات
2026-08-17

إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي يستهدف عين عرب في مرجعيون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:49

بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
07:48

بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: الجنوب ليس ورقة تُستعمل في الحسابات... ولا يجوز أن يبقى الجنوبيون أسرى الانتظار

LBCI
أخبار لبنان
04:29

المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا

LBCI
أخبار لبنان
03:21

استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي

LBCI
حال الطقس
13:41

طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…

LBCI
موضة وجمال
10:34

إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا

LBCI
آخر الأخبار
09:43

بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:49

دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه

LBCI
أمن وقضاء
07:06

تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس

LBCI
حال الطقس
05:02

طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
10:26

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More