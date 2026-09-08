الدفاع المدني: إنقاذ 22 شخصا قبالة شاطئ طرابلس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن "عناصرها في وحدة الإنقاذ البحري نفذت، بالتعاون مع القوات البحرية والقوات الجوية وفوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني وعدد من الصيادين عملية بحث وإنقاذ قبالة شاطئ طرابلس، لإنقاذ 22 شخصاً كانوا على متن مركب".



وأشارت إلى أن "العمليات أسفرت عن إنقاذ أربعة أشخاص كانوا يرتدون سترات نجاة، وإنقاذ شخص آخر من البحر من دون سترة نجاة، فيما تمكن 17 شخصاً من الوصول إلى الجزيرة"، موضحة أن "أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الساعة".