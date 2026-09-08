الجيش: الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصا منطقة النبطية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية يتناقل معلومات بشأن بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية.



وأوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية، أو خلال المرحلة الراهنة.



وأشارت الى أن الجيش كثف مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي.



وأكدت قيادة الجيش ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.