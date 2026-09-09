عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه بعد رصدٍ ومتابعة دقيقة تمكنت مديرية البقاع الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، من توقيف كلّ من اللبناني (ع. ج.) والسوريين (ع. س.) و(ي. ي.)، لتشكيلهم عصابة سرقة أقدمت على تنفيذ عمليات سرقة عدة في مختلف المناطق اللبنانية.



وبحسب البيان، فإنه خلال التحقيق، اعترف الموقوفون بإقدامهم على سرقة خزنة تحتوي على مبلغ 12 ألف دولار أميركي ومصاغات ذهبية في محلة المصنع، إضافةً إلى سرقة كابلات كهربائية في بلدات مشغرة وحوش الحريمة في البقاع الغربي ورأس الحرف – بحمدون في قضاء عاليه، اضافة لسرقة اواني النحاس والحديد ومقتنيات من منزل في محلة شتورا، وكذلك محتويات مزرعة في محلة دير زنون – قضاء زحلة، كما اقدمت العصابة على سرقة النحاس والحديد من مدينة النبطية.



وقد ضُبط بحوزتهم مقص حديدي كبير الحجم يُستخدم في سرقة الكابلات الكهربائية، وتبيّن وجود خلاصة حكم صادرة بحق أحد أفراد العصابة عن محكمة جنايات أحداث جبل لبنان، بجرم السرقة، تقضي بحبسه لمدة سنة وستة أشهر.



وأفادت المديرية العامة لأمن الدولة بأنه بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، تم توقيفهم وأُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا القضاء المختص.