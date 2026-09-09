الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط

أمن وقضاء
2026-09-09 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في تنفيذ عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق جبل لبنان.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من توقيفه في محلّة البداوي، ويُدعى: س. ف. (مواليد العام 1972، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ ثلاث عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق جبل لبنان، وتحديدًا في جونية وبلّونة وزوق مكايل. وقد تبيّن أنّ المسروقات عبارة عن مبالغ ماليّة وسلاح من نوع كلاشنكوف، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وقد أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

سرقة

خزنات

جونية

بلّونة

زوق مكايل

شعبة المعلومات

LBCI التالي
الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه
عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-06-24

شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-30

شعبة المعلومات توقف متورّطا بعمليات بيع ذهب مزيّف وتضبط كمية منها

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-03

عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-29

شعبة المعلومات أوقفت سائق فان متورطًا في عمليات سلب في حلبا وتعاطي المخدرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:30

سرقة وسلب دراجات آليّة في بيروت… مفرزة استقصاء شرطة بيروت توقف 5 أشخاص في قصقص

LBCI
أمن وقضاء
06:29

في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات

LBCI
أمن وقضاء
06:07

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

LBCI
أمن وقضاء
02:50

الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-23

هبة نصر: ترامب سينضم إلى اجتماع اليوم بين لبنان وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2026-07-28

نتنياهو: لقائي مع ترامب كان ممتازًا وعبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ

LBCI
رياضة
2026-07-09

حسام حسن مستمر على رأس منتخب مصر بعد مونديال 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العسكريون المتقاعدون يصعّدون تحركهم... إليكم المشهد من ساحة رياض الصلح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العسكريون المتقاعدون يصعّدون تحركهم... إليكم المشهد من ساحة رياض الصلح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هدوء حذر وسط تكثيف دوريات للجيش اللبناني في النبطية... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
06:36

شامل روكز: إصلاح الرتب والرواتب يجب أن يكون البند الأساسي على طاولة الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
04:33

"لبنان القوي" طعن بقانون العفو العام... وباسيل: نطعن لهواجس ثلاثة تتمثل بالعدالة والضحايا وموقوفين إسلاميين لم تتم محاكمتهم

LBCI
أخبار لبنان
03:22

منذ الصباح الباكر... العسكريون المتقاعدون يبدأون تحركهم

LBCI
أخبار دولية
01:05

روبيو: الولايات المتحدة ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

النار لا تنتظر والمعركة تبدأ قبل اشتعالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حكومة الترقيع تتخبط... وأزمة نفايات بين طرابلس والجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان عن مصير الودائع والذهب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:50

الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أمن وقضاء
02:48

سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط

LBCI
أمن وقضاء
02:08

عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
06:29

في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات

LBCI
حال الطقس
01:20

طقس معتاد وحار قليلاً... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:24

الجيش: الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصا منطقة النبطية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
11:40

حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: حجز ومصادرة 43 مولدا خلال أقل من شهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More