سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في تنفيذ عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق جبل لبنان.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من توقيفه في محلّة البداوي، ويُدعى: س. ف. (مواليد العام 1972، لبناني).



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ ثلاث عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق جبل لبنان، وتحديدًا في جونية وبلّونة وزوق مكايل. وقد تبيّن أنّ المسروقات عبارة عن مبالغ ماليّة وسلاح من نوع كلاشنكوف، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.