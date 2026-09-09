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الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه

أمن وقضاء
2026-09-09 | 02:50
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الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه
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الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنَين (ع.ز.) و(ح.ش.) عند حاجز السفري – بعلبك بجرم إطلاق النار، وضُبط في حوزتهما مسدس وذخائر حربية ومبلغ من الأموال المزورة.

- توقيف المواطنَين (ز.ش.) و(ح.ش.) والسوريَّين (م.ع.) و(ا.ا.) عند حاجز الخضر – بعلبك لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من المخدرات. 

- دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك وتوقيف المواطنَين (ح.و.) و(م.ي.)، وضُبط في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.

- توقيف الفلسطيني (ا.ا.) في منطقة الميناء – طرابلس لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار، وضُبط في حوزته مسدس وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة من الجيش بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، في منطقة الليلكي – بعبدا منزل المواطن (ح.ب.) المطلوب لتعاطيه المخدرات وترويجها، وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.

وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سلّمت وبأن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

التدابير الأمنية

توقيف

أسلحة

المخدرات

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