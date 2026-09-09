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الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
أمن وقضاء
2026-09-09 | 12:07
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الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستُجري بتاريخ 10 / 9 / 2026 تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، ابتداءً من الساعة 6.00 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
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الجيش
تمارين تدريبية
حقل تدريب
مزرعة حنوش
حامات
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