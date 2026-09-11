شعبة المعلومات توقف شخصين سرقا محتويات مبنى مدمّر في عدشيت واقتسما ثمنها

صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي تقوم بها شعبة المعلومات في مدينة النبطيّة، أوقفت إحدى دوريّاتها في بلدة عدشيت – النبطيّة شخصًا يُشتبه بقيامه بسرقة محتويات أحد المباني المدمّرة، بالاشتراك مع شخص يعمل في مجال الخردة، ويتقاسمان المبلغ الناتج عن بيع المسروقات لدى إحدى البؤر. وهما كلّ من: – م. ا. (مواليد عام 1969، مصري) – ا. م. (مواليد عام 1978، لبناني) وتقدّر قيمة المسروقات بحوالي 20 ألف دولار أميركي، وهي عبارة عن: /63/ لوح طاقة شمسيّة، و/2/ خزان مياه، وأكثر من /350/ مترًا مربّعًا من البلاط، و/3،5/ أمتار مكعّبة من الخشب، ومعدّات صناعيّة، وغيرها… بالتحقيق مع (م. ا.) اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالاشتراك مع (ا. م.) بسرقة محتويات مبنى مهدم جراء الحرب على عدة دفعات، والقيام ببيعها في إحدى البؤر، وتقاسم المبالغ بينهما بعد البيع. ومن جهته، اعترف أيضًا (م. ا.) بالاشتراك في السّرقة. سُلِّم الموقوفان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص".