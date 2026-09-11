الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شعبة المعلومات توقف شخصين سرقا محتويات مبنى مدمّر في عدشيت واقتسما ثمنها
أمن وقضاء
2026-09-11 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شعبة المعلومات توقف شخصين سرقا محتويات مبنى مدمّر في عدشيت واقتسما ثمنها
صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي تقوم بها شعبة المعلومات في مدينة النبطيّة، أوقفت إحدى دوريّاتها في بلدة عدشيت – النبطيّة شخصًا يُشتبه بقيامه بسرقة محتويات أحد المباني المدمّرة، بالاشتراك مع شخص يعمل في مجال الخردة، ويتقاسمان المبلغ الناتج عن بيع المسروقات لدى إحدى البؤر. وهما كلّ من: – م. ا. (مواليد عام 1969، مصري) – ا. م. (مواليد عام 1978، لبناني) وتقدّر قيمة المسروقات بحوالي 20 ألف دولار أميركي، وهي عبارة عن: /63/ لوح طاقة شمسيّة، و/2/ خزان مياه، وأكثر من /350/ مترًا مربّعًا من البلاط، و/3،5/ أمتار مكعّبة من الخشب، ومعدّات صناعيّة، وغيرها… بالتحقيق مع (م. ا.) اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالاشتراك مع (ا. م.) بسرقة محتويات مبنى مهدم جراء الحرب على عدة دفعات، والقيام ببيعها في إحدى البؤر، وتقاسم المبالغ بينهما بعد البيع. ومن جهته، اعترف أيضًا (م. ا.) بالاشتراك في السّرقة. سُلِّم الموقوفان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المعلومات
شخصين
محتويات
مدمّر
عدشيت
واقتسما
ثمنها
التالي
الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة المخصصة لمراكز التجميل والتنحيف
كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-31
شعبة المعلومات توقف شخصاً ابتز فتيات قاصرات في برج البراجنة
أمن وقضاء
2026-08-31
شعبة المعلومات توقف شخصاً ابتز فتيات قاصرات في برج البراجنة
0
أمن وقضاء
2026-09-09
سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط
أمن وقضاء
2026-09-09
سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط
0
أمن وقضاء
2026-08-03
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
أمن وقضاء
2026-08-03
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
0
أمن وقضاء
2026-07-17
شعبة المعلومات تلقي القبض على الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آلية في بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
2026-07-17
شعبة المعلومات تلقي القبض على الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آلية في بيروت وجبل لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:50
الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة المخصصة لمراكز التجميل والتنحيف
أمن وقضاء
10:50
الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة المخصصة لمراكز التجميل والتنحيف
0
أمن وقضاء
06:57
كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله
أمن وقضاء
06:57
كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله
0
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
0
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2026-04-24
ديفن بوكر يدفع ثمن صراحته... غرامة مالية باهظة بعد هجوم عنيف على حكّام الـ NBA!
رياضة
2026-04-24
ديفن بوكر يدفع ثمن صراحته... غرامة مالية باهظة بعد هجوم عنيف على حكّام الـ NBA!
0
أخبار لبنان
2026-08-21
الهيئة الإستشارية للطاقة في "الوطني الحر" ردت على الصدي: لن تكتشف شيئاً سوى قلة علمك بالملف
أخبار لبنان
2026-08-21
الهيئة الإستشارية للطاقة في "الوطني الحر" ردت على الصدي: لن تكتشف شيئاً سوى قلة علمك بالملف
0
أخبار دولية
2026-06-16
ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة واشنطن في "منتصف تموز"
أخبار دولية
2026-06-16
ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة واشنطن في "منتصف تموز"
0
آخر الأخبار
2026-03-30
روبيو للجزيرة: الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
آخر الأخبار
2026-03-30
روبيو للجزيرة: الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:46
كيف يبدو المشهد من محيط مرتفعات علي الطاهر؟
تقارير نشرة الاخبار
08:46
كيف يبدو المشهد من محيط مرتفعات علي الطاهر؟
0
أخبار دولية
06:54
ترامب: غير نادم على شن الحرب ضد إيران
أخبار دولية
06:54
ترامب: غير نادم على شن الحرب ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
0
أخبار دولية
00:19
فانس يصف الديموقراطيين بـ"حزب الكراهية"
أخبار دولية
00:19
فانس يصف الديموقراطيين بـ"حزب الكراهية"
0
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
0
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:25
من تحت الأرض... إسرائيل تنشر مشاهد من الشقيف وعلي الطاهر
أخبار لبنان
03:25
من تحت الأرض... إسرائيل تنشر مشاهد من الشقيف وعلي الطاهر
2
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
4
أخبار لبنان
16:33
المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر
أخبار لبنان
16:33
المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر
5
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
6
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
7
خبر عاجل
14:30
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
خبر عاجل
14:30
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
8
أخبار لبنان
09:08
بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء: صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
أخبار لبنان
09:08
بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء: صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More