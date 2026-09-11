الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة المخصصة لمراكز التجميل والتنحيف

أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان، أن شعبة البحث عن التهريب في صيدا، وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكّنت من ضبط كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة، كانت معدّة لصالح عدد من مراكز التجميل والتنحيف، من دون حيازة التراخيص الصحية المطلوبة، وتُستخدم في مجالات التجميل والعناية بالبشرة والتدليك وإزالة الشعر بالليزر، إضافة إلى أجهزة ومعدات ذات استخدامات صحية.وأوقفت الشعبة المخالفين، وأودعتهم المرجع القضائي المختص، حيث تُركوا رهن التحقيق، فيما جرى تنظيم المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك بإشراف القضاء المختص.وأكدت المديرية العامة للجمارك "استمرارها في متابعة عمليات التهريب بمختلف أشكالها، ولا سيما تلك التي تطال أجهزة ومعدات ترتبط مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع القضاء المختص".