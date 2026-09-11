الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خمسة مطلوبين وكمية من الأسلحة والذخائر في قبضة الجيش

أمن وقضاء
2026-09-11 | 18:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خمسة مطلوبين وكمية من الأسلحة والذخائر في قبضة الجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
خمسة مطلوبين وكمية من الأسلحة والذخائر في قبضة الجيش

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة أكروم – عكار المواطنين (ف.ك.) و(ش.ك.) و(ع.ك.) لتورطهم في أعمال التهريب عبر الحدود.

كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز المنكوبين – المنية المواطن (ع.م.) لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا، والسوري (ع.م.) في منطقة بزيون – جبيل لإطلاقه النار.

كذلك نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في منطقتَي الجية – الشوف ووادي خالد – عكار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مطلوبين

وكمية

الأسلحة

والذخائر

الجيش

الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة المخصصة لمراكز التجميل والتنحيف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-09-06

الجيش يوقف 6 مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-08

الجيش ينفذ عملية دهم في البقاع ويضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-16

الجيش يضبط كمية من المخدرات المعدة للترويج وأسلحة وذخائر حربية في حي الشراونة – بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-29

أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش بعد عملية دهم نوعية تخلّلها تبادل لإطلاق النار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:50

الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة والمعدات المهربة المخصصة لمراكز التجميل والتنحيف

LBCI
أمن وقضاء
14:50

شعبة المعلومات توقف شخصين سرقا محتويات مبنى مدمّر في عدشيت واقتسما ثمنها

LBCI
أمن وقضاء
12:57

كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
08:08

إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-09-10

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-28

حزب الله: استهدفنا آلية نميرا في بلدة القنطرة بمسيرة أبابيل الانقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-09

رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية من بعبدا: طرحنا مبادرة لدعم رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من الأردن ومصر والعراق عبر أسعار تشجيعية بهدف جذب المزيد من السياح العرب إلى لبنان وإنعاش الموسم السياحيّ

LBCI
خبر عاجل
2026-03-25

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر يحتوي على صواريخ صغيرة الحجم وانفجر على علو مرتفع نتيجة خلل تقني أو بسبب صاروخ اعتراضيّ هدفه خارج لبنان ولا منصات اعتراضية داخل لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:48

الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب.. وما قصة "كلا.. كلا"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:46

علي الطاهر من منظور عسكري... كيف إختُرقت التلال وفُجرت الأنفاق؟

LBCI
رياضة
19:45

السائقون يستعدون للانطلاق من النادي اللبناني للسيارات والسياحة... رالي لبنان الـ٤٨ ينطلق الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:42

بعد تفجير علي الطاهر... إسرائيل تحتفي ونتنياهو يهدد بمواصلة العمليات ضد حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:38

التوزيع الطائفي يؤخر البت بالتفرغ في الجامعة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

من عكار إلى البقاع… مناطق الخطر تنتظر الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:36

كاميرا الـ LBCI ترصد المشهد عند علي الطاهر... هكذا عاش السكان ليلة التفجيرات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
19:24

مقدمة النشرة المسائية 11-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
17:26

سفير لبنان السابق لدى الإمارات: الأمم المتحدة يجب أن تتولى مسؤولية ملف مضيق هرمز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:25

من تحت الأرض... إسرائيل تنشر مشاهد من الشقيف وعلي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
08:08

إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:08

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء: صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
22:33

المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
21:27

قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة

LBCI
خبر عاجل
20:30

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

LBCI
حال الطقس
09:15

أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
21:03

زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More