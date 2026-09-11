خمسة مطلوبين وكمية من الأسلحة والذخائر في قبضة الجيش

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة أكروم – عكار المواطنين (ف.ك.) و(ش.ك.) و(ع.ك.) لتورطهم في أعمال التهريب عبر الحدود.



كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز المنكوبين – المنية المواطن (ع.م.) لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا، والسوري (ع.م.) في منطقة بزيون – جبيل لإطلاقه النار.



كذلك نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في منطقتَي الجية – الشوف ووادي خالد – عكار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.