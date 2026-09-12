الجيش يوقف ٤ أشخاص بينهم أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين – بعلبك أوقف المواطن (ع.ن.ز.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، والسوري (س.ا.) لتجوُّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبرفقتهما المواطن (ف.ز.)، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.د.)، لإطلاقه النار ورمي قنبلة يدوية ما أسفر عن إصابة مواطن، وإقدامه على طعن أحد الأشخاص.

وأوضحت القيادة أن المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.