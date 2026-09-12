سرقة 96 تحفة من العاج بقيمة 100 ألف دولار في النبطية...

ادعى أحد المواطنين ضد مجهول أمام مخفر النبطية في وحدة الدّرك الإقليمي الساعة 18،00 من تاريخ 09-09-2026، بجرم سرقة منزله الكائن في مدينة النبطية – حيّ البياض، وسرقة تحف ومجسّمات من العاج بقيمة 100 ألف دولار أميركي.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في شعبة المعلومات للقيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة لمعرفة هويّة الفاعل وتوقيفه.



وبنتيجة المتابعة، تبيّن قيام أحد الاشخاص بعرض “قرون عاج” للبيع في مدينة النبطية. على الفور، عملت دورية من شعبة المعلومات على توقيفه. وتبيّن أنه يُدعى:



– ا. ك. (مواليد عام 1982، لبناني)



وبتفتيشه، ضبطت بحوزته 96 قطعة من العاج المسروق من أحجام مختلفة.



وبالتحقيق معه، صرح انه اشتراها من المدعو: ح. خ. (مواليد عام 1979، سوري) المتواري عن الأنظار، بغية العمل على تصريفها.



وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.