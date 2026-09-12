تدابير سير في 12 و13 بسبب إقامة مهرجان صيفي في العقيبة... وفي 13 في الأشرفية بسبب إقامة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة:

"أوّلًا: في محلّة العقيبة – كسروان الساعة 17.00 من تاريخ 12 و 13-9-2026 سيقام مهرجان العقيبة الصيفي في ساحة البلدة، وسيتمّ إقفال الطريق القديم اعتبارًا من الساعة 16.00 ثمّ تحويل السير من مفرق بنك بيبلوس ومفرق كنيسة مار تقلا ومفرق المسامك باتّجاه الأوتوستراد صعودًا، وذلك منعًا لدخول السيّارات باتّجاه المهرجان".

"ثانيًا: في محلّة الأشرفية – ساحة ساسين الساعة 18.00 من تاريخ 13-9-2026 بدعوة من مؤسّسة بشير الجميل، سيقام حفل إحياء الذكرى 44 لاستشهاد رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل، وذلك في محلّة الاشرفية – ساحة ساسين. سيتمّ قطع الطرقات المؤدّية إلى ساحة ساسين اعتبارًا من الساعة 7.00 صباحًا حتّى انتهاء الحفل، على الشكل التالي:

– السير القادم من جسر الدكوانة سيُحوّل باتّجاه اللعازارية

– السير القادم من السوديكو سيُحوّل باتّجاه تقاطع أديب اسحق نحو مجمع ABC

– السير القادم من مار متر باتجاه مجمع ABC ساحة ساسين سيُحوّل نحو نزلة صيدلية BERTY

– السير القادم من جادة ألفرد نقّاش سيُحوّل باتّجاه ساحة ساسين نحو نفق ساسين"

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.