بلدية زوطر الغربية: أهلنا معروفون بتآخيهم واحترامهم المتبادل وبعدهم عن أي تجاذبات

أصدرت بلدية زوطر الغربية بيانًا جاء فيه: "تابعنا بأسف واستياء شديد ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات ومزاعم تمس بأهالي بلدة زوطر الغربية الكرام وتربطهم زوراً بجهات حزبية معينة. وإذ نؤكد أن أهلنا في زوطر الغربية معروفون بتآخيهم واحترامهم المتبادل وبعدهم عن أي تجاذبات، نستنكر هذا التعميم المسيء وننفي نفياً قاطعاً ما ورد من معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة. ونحتفظ بحقنا القانوني بالملاحقة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتعمد نشر الفتنة والإساءة لسمعة البلدة وأهلها".