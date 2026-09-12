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الجيش: مقتل مواطنَين وإصابة آخر بجروح خطيرة بإشكال في منطقة برج أبي حيدر – بيروت
أمن وقضاء
2026-09-12 | 17:48
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الجيش: مقتل مواطنَين وإصابة آخر بجروح خطيرة بإشكال في منطقة برج أبي حيدر – بيروت
أعلنت قيادة الجيش أن إشكالا وقع في منطقة برج أبي حيدر – بيروت نتيجة خلافات سابقة، تَخلّله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنَين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.
على الفور، حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وأوقفت اثنَين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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